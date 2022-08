Astropad Studio propose des nouveaux raccourcis clavier personnalisés pour dessiner !

Custom Quick Keys

d'ajouter jusqu'à sept touches personnalisées à l'écran pour vous aider à améliorer son flux de travail

• Personnaliser - configurez ses Custom Quick Keys pour n'importe quelle combinaison de commandes clavier.

• Personnalisation par application - les Custom Quick Keys sont stockées par application, de sorte que vous pouvez en avoir un pour Photoshop et un autre pour Illustrator, etc.

• Masquer/afficher les touches de modification - Masquer une partie ou la totalité des touches de modification traditionnelles telles que Option ou CTRL (⌘). Par exemple, si vous utilisez Option (₣) pour sélectionner les couleurs, mais que vous n'avez pas besoin des autres touches comme Commande (⌘) ou Maj, vous pouvez maintenant tout masquer sauf Option (₣).



Souvenez-vous ce programme permet d’utiliser l' iPad comme tablette graphique pour Mac et PC, mais surtout comme second moniteur, avec une latence réduite et la prise en charge du tactile à 100%.Dans un billet de blog , l'éditeur détaille les, notamment, axant sa communication sur la. Apparemment, cette dernière proposeEnsuite,solutions d’abonnement sont disponibles : soit un abonnement mensuel à 14,99 dollars par mois, soit annuel à 99,99 dollars par an (soit 8,33 dollars par mois).