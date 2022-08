iPad 10 : Touch ID sur le côté, une caméra en mode Paysage ? (rumeurs..)

Cadre Centré

{"id":"cb4312b867","images":[{"id":"af405ecb3a","fullName":"af405ecb3a_3e22ffb4-3bc4-4926-97e2-54d1fafdedab.webp","description":""},{"id":"f8abf2b745","fullName":"f8abf2b745_ded694ab-30c9-44f7-be43-65028cf0b5ec.webp","description":""},{"id":"0d32b4b234","fullName":"0d32b4b234_26e84ff0-bf85-4023-9745-d6cc5098f6a6.webp","description":""},{"id":"1bd4b0b473","fullName":"1bd4b0b473_0bcddef9-03c0-43c9-bbb0-f4eeaf239704.webp","description":""}]}

Forcément, la rentée et les keynote / special events d' Apple échauffent les esprits. Ce matin, il est question du prochain iPad , la tablette la moins chère de Cupertino. D'après le site, et ce, comme les derniers modèles d' iPad Air et d' iPad mini . Mais cetteS'appuyant sur plusieurs sources chinoises (sans préciser lesquelles), Mac Otakara affirme que les rendus supposés de l'iPad 10, qui sont apparus précédemment sur le net,Il semble convaincu de l'intégration de Touch ID au niveau du bouton d'alimentation. Pour rappel, les rendus -qui sont basés sur des fichiers CAD- montraient un iPad avec un bouton principal classique.Certes cela serait plus adapté,fonctionnant mieux lorsqu'un iPad est placé en orientation paysage. Mais cela serait aussi très inhabituel de la part d'Apple, compte tenu du design actuel des iPad et des iPhone. De plus, l'appareil photo placé ainsi pourrait être un problème si Cupertino entend réduire la taille du cadre pour accueillir un écran plus grand.