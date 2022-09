Astropad veut améliorer le confort du dessin à l'iPad

Améliorer le confort du dessin à l'iPad

inspiré par plus de 9 ans d'apprentissage de la façon dont les artistes aiment travailler sur l'iPad

Pour rappel, elle a développé l'app Astropad Studio, qui permet d’utiliser l'iPad comme tablette graphique pour Mac et PC, mais surtout comme second moniteur, avec une latence réduite et la prise en charge du tactile à 100%.Pour l’heure, l’objet est encore un). Ainsi, ils indiquent que dessiner sur l'iPad pendant de longues périodes peut devenir, notamment par manque de support pour le bras et le poignet.Le Darkboard permet de(et l’Apple Pencil) dans un petit renfoncement pour qu’il ne glisse pas, avec suffisamment de place tout autour pour poser son bras et atténuer la fatigue. À noter que le port USB-C sera accessible pour garantir la charge de l’iPad.Côté spécs, il est constitué d’un(Unibody) moulé en(Éthylène-acétate de vinyle), suffisamment rigide pour garantir un bon soutien de l’iPad, tout en étant léger (635g) pour une meilleure portabilité. L. Il reste 23 jours pour soutenir le projet.(dont l’Europe avec la France, l’Allemagne, la Belgique, la Suisse, l’Espagne, etc.). Deux modèles sont proposés, un premier pour l’iPad Pro 12,9 pouces à partir de la 3e génération et un deuxième pour l’iPad Pro ou iPad Air 11 pouces (pour l’instant, pas de modèle prévu pour l’iPad Mini).À la manière de Logitech,en indiquant que le Darkboard sera logiquement compatible avec les nouveaux iPad 11" et 12,9" annoncés d'ici la sortie de Darkboard. Le prix final sera de 99,99 dollars.