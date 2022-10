Seriez-vous tenté par un iPad pliable ? (en 2024...)

Apple essuierait les plâtres avec un iPad pliable (avant de passer enfin à l'iPhone)

C'est en effet ce que pensent les analystes de. Pour le moment, cela n'auraitdans le paysage actuel :Notons que dans un second temps, le cabinet d'analystes prévoit également qu'Apple serait susceptibleet ce, afin d'adopter et proposer une solution toute en un. Ce changement concernerait a priori les iPhone mais pas avant 2025.Une telle position trouve un(soit une très grande tablette), un avis qui avait été initié par le très fiable Ross Young de. En revanche, ce dernier ne miserait pas sur une production en série et un lancement sur le marché avant l'année 2026 voire 2027.En outre,Ce panneau utilisera un dos en verre ultra-mince en lieu et place du polyimide, un polymère d’une grande résistance, qui ne fond pas à haute température et que la plupart des autres écrans pliables utilisent actuellement. Led'un iPad pliable -y compris s'il s'agit d'un hybride entre un iPhone et un iPad- reste pour le moment incertain, laissant libre cours à l'imagination des designers.Pour rappel, la firme sud-coréenne devrait fournir des panneaux OLED 4K pliables de 17 pouces à HP dès cette année, pour équiper un ordinateur portable dont l’écran une fois replié ne ferait plus que 11 pouces. Dans ce domaine, il est clair qu’elle possède une grande expertise, étant donné qu’elle a déjà fourni le panneau de 13,3 pouces pour le Lenovo ThinkPad X1 Fold.