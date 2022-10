iPad 10 : un Magic Keyboard Folio pour 299€, un Smart Folio pour 99 euros !

un Magic Keyboard Folio tout blanc à 299 euros

un Smart Folio en quatre couleurs à 99 euros !

En premier, on trouve un Magic Keyboard Folio . Celui-ci n'offre guère de différence avec les précédents modèles de la gamme : il se présente avec unen deux parties, composé d’un clavier amovible (attention doté d’une touche Echap contrairement au Magic Keyboard de l’iPad Pro) au et d’une protection arrière. Il se fixe à l’iPad par connexion magnétique.Du côté du clavier -que l'on pourra dissocier selon ses envies- on retrouve unCes dernières permettent un accès facile aux raccourcis classiques d'iPadOS et facilitent surtout l'utilisation au quotidien des réglages de base comme la gestion du volume ou de la luminosité de l'écran. De plus, lepermet de trouver facilement l’angle de vision idéal., un prix que certains pourront juger plutôt élevé et qui leur fera regarder du côté de la concurrence (Logitech par exemple ?).Il arrive par contre en quatre coloris : Blanc, Bleu ciel, Pastèque et Limonade. Il est disponible pour 99 euros