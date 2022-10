Test du Magic Keyboard Folio pour iPad 10 : le clavier d'Apple justifie-t-il son tarif ?

Petit tour du propriétaire

Mode Dessin

iPad 10, MacBook Pro 16

Un ensemble assez long

raccourcir

Un ensemble clavier/trackpad réussi et agréable

Mais uniquement en blanc et sans rétroéclairage

A l'usage

flottement

Par rapport à la concurrence

Le Logitech Combo Touch

La rédaction vous conseille : iPad 10 : un Magic Keyboard Folio pour 299€, un Smart Folio pour 99 euros !

Le Magic Keyboard Folio est livré dans une boite compacte comprenant. D'un côté, vous avez une protection qui se place au dos de l'iPad de dixième génération grâce aux aimants intégrés et disposant d'une béquille dont l'angle sera ajustable de 0 à un peu moins de 90°, et de l'autre le clavier qui viendra se fixer sur le Smart Connector (les trois petits cercles métalliques sur la tranche de l'appareil située à l'opposé de la caméra frontale, et permettant d'alimenter le clavier). Il sera possible de mettre uniquement à profit l'élément se plaçant au dos, ou les deux simultanément (il est également envisageable de placer le clavier seul, par exemple pour protéger l'écran en le repliant sur ce dernier).La partie qui se fixe au dos de l'iPad 10 pourra servir de support (par exemple pour regarder une vidéo sans devoir tenir la tablette),. Il ne sera toutefois pas possible d'incliner fortement (lange maximum de la béquille étant d'un peu moins de 90°) la tablette pour dessiner plus confortablement avec l'Apple Pencil ou le Logitech crayon (Logitech appelle cela lesur son Combo Touch). Contrairement à certains modèles concurrents, l, et une chute sur cette partie fera donc des dégâts. En contrepartie, il sera plus simple et rapide de retirer et mettre en place ce Magic Keyboard Folio.Si les deux parties sont en place, il restera possible de rabattre le clavier au dos de l'iPad (dans les deux sens avec les touches vers le haut ou vers le bas), mais l'ensemble est alors assez épais., une fois l'iPad 10 (477 grammes) en place.(de l'épaisseur de la béquille)Pour obtenir la même inclinaison maximum que l'iPad Pro doté du Magic Keyboard (qui est pour ma part le réglage le plus confortable dans la plupart des situations), il faut placer la béquille du Magic Keyboard Folio en butée,, contre 23 centimètres pour le couple iPad Pro/Magic Keyboard. La béquille étant réglable, il sera toutefois possible d'ajuster l'angle afin del'ensemble, au prix d'un écran d'iPad plus vertical.La frappe au clavier est. Les touches sont légèrement plus petites sur le Folio (par apport au modèle 12,9 pouces), mais le trackpad est un peu plus grand sur la hauteur et le clavier comporte(dont une touche échappe) dont le Magic Keyboard pour iPad Pro/Air est malheureusement dépourvu (gageons que ces touches de fonction seront présentes sur la prochaine génération pour iPad Pro/Air).Le Magic Keyboard Folio est uniquement proposé en blanc. Certains seront fans, d'autres moins, comme votre serviteur qui trouve déjà le Magic Keyboard noir pour iPad Pro/Air extrêmement salissant (surtout si le Folio est destiné aux plus jeunes d'un foyer). Autre point négatif, surtout à ce tarif,, contrairement à la version pour iPad Pro/Air, ou à de nombreux concurrents.Habitué au Magic Keyboard pour iPad Pro, je dois bien avouer que je n'ai pas trouvé le Folio très pratique avec ses deux éléments séparés (c'est subjectif et certains trouveront que c'est un atout). La longueur de l'ensemble n'est pas très agréable sur les genoux (particulièrement pour un enfant, mais cela pourra également être un souci dans les transports, par exemple sur les tablettes des avions ou des trains) et poussera à l'utiliser autant que possible sur une table, la partie arrière ne protège pas les tranches et les coins de la tablette (c'est toutefois également le cas du Magic Keyboard pour iPad Pro/Air), et la charnière du clavier n'est pas assez rigide, entrainant un légerpeu agréable à l'usage.Certains accessoiristes proposent déjà un modèle adapté à l'iPad de dixième génération, comme le Combo Touch de Logitech, et 179,99 euros , soit tout de même 120 euros de moins). En effet, le modèle de Logitech protège les coins de la tablette, dispose d'un clavier rétro-éclairé (il se détache et propose une rangée de touches de fonction), d'une béquille avec un angle maximum plus important (permettant le mode dessin), et un emplacement pour le Pencil ou le Crayon du fabricant. Au moment de passer à la caisse (surtout après s'être délesté d'au moins 589 euros pour cet iPad de dixième génération puisque c'est la seule tablette compatible avec le Folio), il sera ainsi assez difficile de conseiller le modèle d'Apple, sauf à vraiment vouloir enlever très rapidement la coque, ce qui sera plus simple sur le Magic Keyboard Folio que sur le Combo Touch.