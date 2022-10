Les iPad Pro M2 et iPad 10 sont en préparation pour expédition !

Des changements dans les commandes ! Pas de soucis au niveau des délais de livraisons !

Préparation à l'expédition

Mais peut-être des problèmes au niveau du prix ?

Pour quel produit avez-vous craqué ?

Si vous aussi, vous avez craqué, n’hésitez pas à nous dire en commentaires si le statut de votre commande a également évolué.

Mais ce sont bien les tablettes qui nous intéressent ce matin. En effet, certaines commandes, passées dès mardi, ont vu leur statut évoluer, pour afficher un bien joli, et ce, avant le lancement officiel de la semaine prochaine.Plus de quarante-huit heures après cette présentation via communiqué de presse, Apple annonce encore uneAussi, même en commandant ce matin, il est possible de recevoir son iPad (Pro ou 10). En revanche du côté de l'Apple TV, il semble que les délais tirent jusqu'au 2-9 novembre.: s'agit-il d'une meilleure gestion des stocks, Apple a-t-elle vu trop gros ou est-ce que le produit ne suscite pas l'engouement des utilisateurs.On a ainsi vu les délais s'allonger pour les iPhone 14 Pro tandis que les iPhone 14 et 14 Plus semblaient être boudés (pas assez de nouveautés, trop chers ?). Pour les tablettes, il existe d'autres problématiques, à commencer par le: l'iPad 10 -censé être une entrée de gamme- commence à 589 euros et atteint les 2000 euros avec quelques accessoires d'Apple. Mais il est aussi question dudans une gamme déjà bien fournie où les clients sont un peu perdus...