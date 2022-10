Jusqu'à -44€ sur le Magic Keyboard pour iPad Pro 11/12,9" et iPad Air 4/5

Le meilleur combo clavier/trackpad pour iPad

(j'en utilise un quotidiennement avec bonheur), offrant un angle de vision ajustable, du rétro-éclairage, un port USB-C supplémentaire pour la charge dans la charnière permettant de réserver le port unique de l'iPad pour les périphériques, et une frappe vraiment agréable.. La promotion est disponible sur les modèles noir et blanc compatibles avec les iPad Pro 12,9 pouces, les iPad Pro 11 pouces et les iPad Air 4 et 5.