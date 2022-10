L'adaptateur USB-C ne permet pas de jumeler / charger un Apple Pencil 1 avec un iPad Pro M2

Et si on détournait l'adaptateur USB-C pour jumeler un Apple Pencil 1 avec un iPad Pro ?

La firme californienne en a profité pour sortir un adaptateur pour connecter son Apple Pencil (et hop 10 euros dans les caisses de Cupertino pour ceux qui n'en auraient pas. Pour les autres, l'adaptateur est désormais inclus avec l'Apple Pencil 1 !). A défaut de ce petit dongle, il ne sera pas possible de recharger ni de jumeler son stylet Pommé !Mais en y réfléchissant bien nos confrères américains se sont posés quelques questions existentielles. En effet, se pourrait-il que l'on puisse utiliser ce dongle et un Apple Pencil 1 pour le jumeler avec le nouvel iPad Pro M2, qui -toujours en théorie- n'est censé fonctionner qu'avec l'Apple Pencil 2 ? Mais le mystère semble s'arrêter là.• Acheter un adaptateur USB-C vers Apple Pencil pour 10 euros