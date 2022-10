Pages, Numbers et Keynotes (MàJ) : Stage Manager, partage collaboratif, notifications

Un travail axé sur la collaboration !

Création facilitée de documents, nouvelles fonctions, remplissage automatique

On notera également une prise en charge améliorée pour Stage Manager sur les iPad compatibles !Dans la dernière version de Pages Keynote et Numbers , Cupertino a pensé. En effet, elle aavec ses collègues de travail via Messages. De même, une toute nouvelle vue des activités affichera lesapportées à ces présentations, lorsque des personnes les rejoignent, commentent ou modifient. Ces fonctions sont possibles uniquement sous iOS 16 ou iPadOS 16 ou macOS 13 Ventura.Grace à iPadOS 16, il est de plus possiblenotamment via la possibilité d’insérer rapidement des objets et d’accéder à ses outils préférés avec la barre d'outils personnalisable, de rechercher des actions courantes (imprimer, renommer et plus encore) dans le nouveau menu document. Enfin,Pour Pages, on retrouve globalement les mêmes ajouts aveccomme le nouveau modèle. Celle-ci va permettre de créer facilement des documents dans lesquels on pourra librement modifier la disposition du texte et des images.Enfin pour Numbers,, (dont BITET, BITOU, BITOUEXCLUSIF, BITDECALG, BITDECALD, NO.SEMAINE.ISO, CONCAT, JOINDRE.TEXTE et PERMUTATION). On pourra afficher desen fonction du contenu des autres cellules de la même colonne ou encore personnaliser les graphiques avec des commandes supplémentaires pour les couleurs, les lignes et les formats numériques.