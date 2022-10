Stage Manager sur les moniteurs externes est de retour avec iPadOS 16.2

Stage Manager : une gestation compliquée

Une fonctionnalité réservée aux iPad M1 et M2

La fonctionnalité Stage Manager d'iPadOS 16 (qui est également disponible sur macOS Ventura) a été présentée en grande pompe à la WWDC 2022 et. Pour rappel, ce mode permet d'afficher une ou plusieurs applications (jusqu'à 4), de redimensionner les fenêtres, de disposer des autres applications ouvertes sur la gauche (et de créer des groupes). Dans un premier temps, Apple a annoncé que cette fonctionnalité serait uniquement disponible sur le iPad dotés d'une puce M1, avant de retropédaler face à la grogne et de proposer Stage Manager également sur les iPad Pro 2018 et 2020 embarquant une puce A12X et A12Z. Ce changement c'est toutefois fait dans la douleur puisqueComme promis par Apple,. La fonctionnalité est toutefois réservée aux iPad récents embarquant une puce Apple Silicon M1 et M2 (soit les iPad Air Gen5 et iPad Pro M1/M2 11 et 12,9 pouces). Il sera ainsi possible de profiter réellement du nouveau mode multitâche imaginé par Cupertino tout en mettant à profit les grandes diagonales des écrans externes, qui pourront s'avérer nettement plus pratiques pour certains utilisateurs afin d'agencer et de travailler sur plusieurs application et plusieurs fenêtres simultanément que les dalles restreintes des iPad.