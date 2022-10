iPadOS 16.1 : comment activer Stage Manager

Comment activer Stage Manager

Pour cela, il faudra, en sus de disposer d'un modèle d'iPad 11 et 12,9 pouces adéquat,Une fois cela fait, ien optant ou non pour l'affichage du Dock et des applications récentes sur le côté gauche de l'interface en cochant (ou non) les optionset. Pour rappel, avec cette bêta,la gestion de Stage Manager sur les écrans externes ne sera proposée que sur les iPad dotés d'une puce M1/M2 via une mise à jour à venir avant la fin de l'année.. Pour cela, il faudra se rendre dans lesd'iPadOS 16, puis dans la sectionavant de toucherdans la sectionUne fois cela fait,(si vous avez activé l'option Apps récentes, voir ci-dessus) afin d'être rappelées rapidement. Il sera également envisageable de redimensionner (dans une certaine mesure) les fenêtres (en touchant un des coins marqués d'une petite courbe blanche) et de les déplacer à l'écran.