iPadOS 16.2 : quelles sont toutes les fonctionnalités à venir sur Freeform ?

Images, numérisations et documents

Shapes / Formes / Notes auto-collantes



clip art

les outils classiques comme sur Notes

Et après ?

Pour rappel, il s'agit d'un tableau blanc numérique qui devrait répondre parfaitement aux séances de brainstorming, et renforcer le rôle professionnel de la tablette.Les utilisateurs pourront ainsi y schématiser de nouveaux projets, assurer un partage en temps réel, tout en discutant via iMessage ou FaceTime. La fonction semble particulièrement axée vers lesL'application Freeform prend en charge: photos, vidéos, Vous pouvez ajouter des photos et des vidéos directement à partir de votre Pellicule dans l'application Photos, ou prendre une photo avec votre iPhone ou votre iPad.Les photos et vidéos que vous ajoutez à votre projet peuvent être redimensionnées avec des gestes de glisser-déposer, recadrées, visualisées en entier et superposées avec d'autres images et formes.(Basique, Géométrie, Objets, Animaux, Nourriture, Nature, Symboles, Éducation, Arts, Science, Personnes, Lieux, Activités, Transport, Travail et Ornements). Il sera possible de superposer ces formes, changer leur couleur ou les modifier rapidement via un glisser-déposer. Ou encore ajouter des bordures (plusieurs traits disponibles), faire varier l'opacité ou les regrouper.On retrouve là aussi les- qui, comme pour l'application Aide-Mémoire sur macOS, permet d'afficher un petit rappel coloré sur l'écran. Dans Freeform,. On pourra en effet changer la couleur de fond, à choisir parmi les sept proposées et ajouter du texte.À noter que sur iPad, l'Apple Pencil permet même de. Ce texte dactylographié peut alors s'insérer n'importe où sur l'écran. Toutes les options classiques de mise en forme (police, couleur, taille et alignement) sont alors disponibles.Comme pour Notes, on trouve égalementLe tout avec d'innombrables possibilités de correction ou de modification. En cliquant sur un objet, une fenêtre apparait avec des outils pour modifier cet objet. On pourra alors l'envoyer en arrière-plan ou en premier plan le couper, le copier, le verrouiller, etc.. Pour le partage, la sauvegarde peut se faire vers Fichiers ou sa DropBox, l'envoyer directement par mail ou SMS, voire créer des liens directement vers son fichier. Dans ce dernier cas, destiné au travail collaboratif, il est possible de travailler à plusieurs sur ce même document -reprenant le principe déjà en place pour Notes par exemple. Chacun ayant alors les mêmes possibilités de correction, ou modification.Freeform sera une application autonome et devrait faire son apparition sur iPhone, iPad et Mac, avec iOS 16.2, iPadOS 16.2 ou macOS Ventura 13.1.