La NASA propose d’envoyer un message sur l’iPad de la mission Artemis 1

un iPad pour tester... Alexa et un système de visioconférence !

montrer comment la technologie commerciale pourrait aider les futurs astronautes dans des missions spatiales lointaines

les messages ayant un contenu désobligeant, diffamatoire, raciste, sexiste ou autrement inapproprié seront automatiquement rejetés. Les messages qui incluent tout matériel protégé par le droit d'auteur ou qui appuient des personnes, des produits, des marques, etc. seront également automatiquement rejetés

Et sur l’ISS ?

Mais d’ici là, il faudra effectuer de nombreux tests, notamment sur la Lune. C’est pour cela, queavec le lancement -le 16 novembre dernier- de la fusée lunaireet, le vaisseau spatial sans équipage, et ce, afin de préparer la conquête de l'espace.Parmi les très nombreuses expériences prévues,. En accord avec la firme aéronautique Lockheed Martin, Amazon et Cisco, il s'agissait de tester le service devia Alexa à bord du premier vol d'Orion, afin deMais, afin de séduire le public,l. Pour cela, une caméra est chargée de son coté, de capturer le message affiché sur l'iPad afin de le diffuser sur Terre.Pour envoyer un message à afficher sur l’écran de l’iPad dans Orion, il faut se rendre sur le site Web de Callisto et faire défiler vers le bas jusqu'à la section. Après avoir taper son petit texte de maximum 120 caractères, renseigner son nom et son adresse mail, il suffira de cliquer surEn effet, une phase de sélection et de vérification est mise en place par Lockheed Martin Souvenez-vous (voir notre News sur l’ISS ), la NASA dispose à bord de l’ISS d’unePour cette mission, ce sont des iPad Pro 2017 qui ont été utilisés. Précédemment, on a pu voir se succéder plusieurs générations d’iPad 3, puis d’iPad Air 2 en 2017.Plus, les tablettes ont progressivement remplacé les ordinateurs au sein de la station pour différentes tâches du quotidien. Les iPad sont en effet plus: vérifier l’état de l’ISS, gerer les tâches quotidiennes, préparer les expériences, enregistrer les résultats de ces tests, etc. Sur les images, on peut d’ailleurs les voir flotter un peu partout. Davantage, ils apportent également une plus grandeaux astronautes -un atout majeur en apesanteur.