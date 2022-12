L'excellent iPad Air M1 à 689€ (-100€), livré avant Noël

L'iPad Air 5 doté de la puce M1

Des machines en stock, livrées avant Noël

Avec un iPad 10 facture quasiment 600 euros,comme un écran laminé, un pro USB-C nettement plus rapide (480 Mb/s contre 10 Gb/s pour le Air), une puce Apple Silicon M1 bien plus rapide que l'A14 Bionic de l'iPad 10, et le double de RAM (8 Go vs 4 Go). Cette tablette est taillée pour faire tourner toutes les applications et les jeux de l'App Store dans les meilleures conditions. Autre avantage, et de taille,Ce dernier se recharge en le plaçant sur la tranche de l'iPad Air grâce à un dispositif magnétique, nettement plus pratique que la première génération et son port Lightning.très certainement le meilleur périphérique de ce type du marché (mais au tarif élevé).Le modèle en promotion arbore un coloris sobre Gris sidéral, embarque 64 Go de stockage interne et s'affiche à 689 euros, soit 100 euros d'économie sur le tarif officiel pratiqué en Apple Store. L'iPad Air M1 2022 à 689€ au lieu de 789€ L'Apple Pencil Gen2 à 135€ au lieu de 149€[ Le Magic Keyboard pour iPad Air 5 à 338,38€ au lieu de 369€/bk]