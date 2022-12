iPadOS 16.2 gère les écrans externes via Stage Manager sur les iPad M1/M2

Stage Manager : une gestation compliquée

Une fonctionnalité réservée aux iPad M1 et M2

Réglages

Ecran d'accueil et multitâche

Stage Manager

Multitâche

Utiliser Stage Manager sur iPad

L'introduction de Stage Manager sur iPadOS n'a pas été un long fleuve tranquille, et c'est peu de le dire. Cette fonctionnalité phare d'iPadOS (qui est également proposée sur macOS Ventura) a été présentée lors de la WWDC 2022 et représente les efforts d'Apple afin de rendre plus efficace le multitâche sur ses tablettes. Pou rappel, Stage Manager permet d'afficher plusieurs applications, d'ajuster la taille des fenêtres, et de gérer les applications ouvertes et de créer des groupes à l'aide d'une barre latérale. Dans un premier temps,embarquant une puce A12X et A12Z. Toutefois, ce volte-face s'est fait dans la douleur puisque lpubliée le 24 octobre dernier.Comme promis, Apple propose dorénavant cette prise en charge de Stage Manager sur la version finale d'iPadOS 16.2.(soit les iPad Pro M1/M2 11 et 12,9 pouces, ainsi que l'iPad Air Gen5). Stage Manager s''active via lesd'iPadOS, puis dans la section, avant de toucher la lignedans la sectionet d'activer l'option. Une fois cela fait et l'iPad branché sur un moniteur externe, il sera possible de profiter pleinement du nouveau mode multitâche de Cupertino, tout en mettant à profit les grandes diagonales des écrans externes. ces derniers pourront alors s'avérer nettement plus pratiques que les dalles des iPad afin d'utiliser plusieurs applications simultanément et d'agencer les fenêtres.