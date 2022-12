Les versions finales d'iOS/iPadOS/tvOS 16.2, watchOS 9.2 et macOS Ventura 13.1 sont disponibles

Ces nouvelles versions apportent de nombreuses nouveautés comme Apple Music Sing, la gestion des moniteurs externes via Stage Manager pour les iPad M1, Freeform, de nouveaux widgets, de nouvelles options pour l'écran toujours allumé des iPhone 14 Pro, ainsi que des correctifs pour quelques bugs récalcitrants, comme les déconnexions intempestives du Wi-Fi sur les Mac Apple Silicon. Cupertino en profite également pour proposer dans la foulée une nouvelle version du logiciel des HomePod et HomePod mini. Comme d'habitude,Pour les plus impatients qui n'ont pas la chance de faire partie des premiers servis, il sera possible de consulter notre article récapitulant les principales nouveautés d'iOS 16.2 ou l' aperçu de l'application Freeform