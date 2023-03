Le survol de l'Apple Pencil arrive sur Keynote, Pages et Numbers !

le survol de l'apple pencil

presque les mêmes pour macos

En effet,autant pour Keynote Pages que Numbers En complément, et toujours pour les trois apps,une copie de sa présentation, de sa feuille de calcul ou de son document dans un format différent directement à partir du menu Partager, inclure des améliorations et des corrections de bogues pour les activités de collaboration (et de publipostage pour Pages).Enfin, petite amélioration pour le seul Pages , les modèles pour les rapports, les notes, les lettres et les CV incluent du texte de paramètre fictif contenant des instructions.notamment l’export dans un format différent directement à partir du menu Partager, les améliorations et des corrections de bogues pour les activités de collaboration.alors que pour Pages , et comme pour iOS/iPadOS, les modèles pour les rapports, les notes, les lettres et les CV incluent désormais du texte de paramètre fictif contenant des instructions. Sur macOS aussi, l’affichage d'une présentation Keynote Live ne se trouve plus que sur un navigateur Web.