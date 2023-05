Le premier iPad Air et le Thunderbolt Display seront bientôt obsolètes pour Apple

Le premier iPad Air a été lancé en 2013 avec une puce A7 ainsi qu'une dalle de 9,7 pouces et le Thunderbolt Display commercialisé en 2011 disposait d'une dalle de 27 pouces en 1440p, d'un port Thunderbolt, d'une webcam en 720p, de trois ports USB 2.0, d'un port Firewire 800 et d'un port Ethernet Gigabit. Pour rappel,. Cette classification permet de prévenir les utilisateurs d'une disponibilité limitée des pièces de rechange,. Ainsi, ces appareils pourront encore bénéficier du SAV, dans la limite des pièces disponibles. En clair, il sera sage de prendre rapidement rendez-vous en Apple Store, si vous détenez une de ces machines, et que cette dernière nécessite une réparation.