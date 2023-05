N'oubliez pas votre iPad dans un hôtel ! Il pourrait se retrouver à l'autre bout du monde

Un iPad lost in translation

Vole, petit iPad Pro

J'ai appelé le magasin immédiatement et j'ai parlé à quelqu'un pour expliquer la situation. Ce qu'on m'a dit, c'est que BuyBack Solutions "achète des appareils électroniques au poids" auprès de différents établissements. Quand je leur ai dit que j'avais laissé mon iPad dans une chambre d'hôtel à Circa, ils ont confirmé que Circa est l'un des hôtels avec lesquels ils sont partenaires. En fait, ils travaillent avec tous les hôtels appartenant à Derek Stevens : Circa, Golden Gate et The D.

Au téléphone, l'employé de BuyBack Solutions m'a dit de lui envoyer un e-mail avec quelques détails sur mon iPad : numéro de série, couleur, numéro de modèle et capacité de stockage. Avec cette information, on m'a dit que BuyBack Solutions tenterait de localiser mon iPad.

Notre confrère Chance Miller de 9to5Mac évoque ainsi. Parti de Dallas pour se rendre à un concert d'Adele à Las Vegas, le journaliste a ensuite pris une chambre à l'hôtel Circa Resort and Casino dans la ville de lumière. Dans l'avion qui le ramenait chez lui,. Comprenant que sa précieuse tablette était restée à l'hôtel, ce qu'il a pu vérifier grâce à l'application Localiser, le jeune homme appelle le service de sécurité de l'établissement et envoie un message à un contact sur place, mais l'iPad Pro reste introuvable.Le jeune homme décide alors de déclarer l'iPad comme étant perdu au sein de l'application Localiser et active la fonction permettant de recevoir une notification lorsque la tablette sera de nouveau localisée.. La localisation permet au propriétaire d'apprendre que son iPad est désormais entre les mains de la boutique BuyBack Solutions.L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais Chance Miller n'a-plus jamais eu de nouvelles de la boutique. Au lieu de cela,. Après s'être rendu compte que l'iPad Pro était bloqué et qu'ils ne pourraient rien en tirer, les tenanciers de BuyBack Solutions(afin de récupérer des pièces à revendre sur le marché de l'occasion) plutôt que de contacter l'étourdi propriétaire. La morale de cette histoire est qu'il vaut mieux faire deux fois le tour de sa chambre d'hôtel avant de la libérer, sous peine de voir son précieux appareil prendre son envol vers une destination lointaine. n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles anecdotes sur le sujet dans les commentaires ci-dessous.