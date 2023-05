Voici comment ouvrir un projet Final Cut Pro d'un Mac sur un iPad

Des limitations qui réduisent l'intérêt de Final Cut Pro sur iPad

Comment ouvrir un projet Final Cut Pro d'un Mac sur un iPad ?

Afficher le contenu du paquet

Apple va certainement faire évoluer le portage de Final Cut Pro sur iPad au fil des mises à jour. Cette première version souffre toutefois de plusieurs limitations , dont, ce qui réduit l'intérêt de l'application. En effet, de nombreux utilisateurs auraient souhaité pouvoir débuter l'édition d'un projet sur un Mac , puis continuer sur un iPad (par exemple en avion ou dans le train), avant de retourner sur Mac une fois arrivé à destination. Il est possible de contourner ce problème, en mettant les mains dans le cambouis, et avec quelques limitations.Pour pouvoir ouvrir un projet Final Cut Pro provenant d'un Mac sur un iPad, il faudra disposer d'un fichier .fcpproj (un projet débuté sur Final Cut Pro pour iPad puis exporté sur un Mac) puis faire un clic droit sur ce fichier avant de choisir, avant de supprimer le fichier Library.(par exemple via AirDrop)Il existe quelques limitations avec cette méthode, comme la nécessité de créer soit-même un fichier .thumbnail, quelques options qui ne seront pas paramétrables sur la version iPad, et bien sûr, l'impossibilité de profiter des plugins tiers provenant de la version Mac. Toutefois,. Si vous ne voulez pas faire les modifications au sein des fichiers,. Le logiciel n'est pas encore disponible sur le Mac App Store (la demande est en cours), mais il est accessible via TestFlight.