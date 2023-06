L'émulation de la pédale fuzz Big Muff de Nembrini Audio est gratuite sur iPhone et iPad

L'émulation Nembrini Audio Big Stuff est gratuite

Une Big Muff dans votre iPhone/iPad

L'App Big Stuff Harmonic Distortion est. Jimi Hendrix et David Gilmour en étaient de grands utilisateurs, tout comme James Iha et Billy Corgan des Smashing Pumpkins, Carlos Santana, Jay Mascis dont l'effet teinte le son reconnaissable de Dinosaur Jr, Thurston Moore de Sonic Youth (qui utilise, en tout cas sur scène, la variante russe proposée par Sovtek), ou encore les Black Keys et Mogwaï (une version limitée à 100 exemplaires et portant le nom du groupe existe. Elle s'échange d'ailleurs à des tarifs délirants).La distorsion de la Big Muff peut être utilisée sur une guitare, une basse ou un synthétiseur, mais également de manière créative sur les rythmiques (parfait sur des grosses caisses/caisses claires bien cracra) ou, pourquoi pas, une voix.Le programme pourra fonctionner de manière autonome ou être appelée au sein d'une autre application au format AudioUnit v3. L'App nécessite 27,4 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone/iPad/iPod touch sous iOS/iPadOS 11.0 minimum et ne comprend pas de limite ni d'achat intégré.