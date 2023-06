L'accessoiriste pour iPad Brydge est repris in extremis

Une reprise par d'anciens salariés et dirigeants ?

Même si on ne sait pas grande chose sur cette société, elle sera dirigée par Leon Rossi, qui a été led'octobre 2022 jusqu'à mars 2023. Alan Way, qui a travaillé en tant qued'octobre 2021 à mars 2023, occupera quant lui le poste de directeur des revenus d'Uinta.Pour rappel, Brydge, spécialiste des accessoires pour iPad (mais aussi pour Mac), avait annoncé la cessation de ses activités, vraisemblablement pour des raisons économiques. Selon près d’une douzaine d’anciens employés, la firme a été durement touchée l'année dernière avec plusieurs plans de licenciements intervenant après deux acquisitions ratées.Apparemment, les salariés n'étaient plus payés depuis janvier et les clients qui ont précommandé certains produits n'auraient pas reçu d'informations. A cela s'ajoutent d'autres signes inquiétants : un site Web hors ligne ces derniers mois et des comptes de médias sociaux totalement inactifs. La firme, présente au CES depuis 2020, était connue pour ses claviers, trackpads, dock à destination de la tablette de Cupertino.