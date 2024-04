L'émulateur Delta arrive sur iPad ! L'Europe et Apple vont-elles nous en priver ?

L'émulateur Delta va débarquer sur iPad !

L'App Delta pour iPad sera-t-elle disponible en France ?

Vous avez certainement entendu parler de Delta,. Il faut savoir que cette même App est proposée gratuitement sur l'App Store dans le reste du monde, alors que les utilisateurs européens doivent détrousser un abonnement annuel à 1,80 euros pour profiter de l'AirStore Pal. Cette dîme permet à la boutique alternative de faire face à la taxe Core Technology Fee mise en place par Apple en Europe et exigeant de payer 0,50€ par installation après 1 million de téléchargements.Si Riley Testut, l'homme à l'origine de l'AltStore Pal, vient bien d'annoncer officiellement l'arrivée de l'émulateur Delta dans une version optimisée pour iPad Venons-en au problème de la distribution de Delta sur iPad en Europe.(et donc les boutiques alternatives d'Apps en Europe)Reste donc à savoir comment et si l'émulateur sera distribué sur notre territoire. C'est un véritable casse-tête pour Riley Testut qui doit se dépêtrer et trouver une solution entre les directives européennes et les règles de l'App Store.Le DMA a mis la pression sur Apple, et est certainement à l'origine du changement de politique de Cupertino quant à la disponibilité des émulateurs sur iPhone et iPad . Toutefois, à ce petit jeu de l'œuf et de la poule et avec l'évidente mauvaise foi d'Apple qui n'a clairement pas appréciée d'être bousculée par les autorités européennes, les choses se compliquent pour les développeurs et une scission s'opère entre l'Europe et le reste du monde lorsqu'il s'agit de distribuer leurs Apps. Au final,Quoi qu'il en soit, et en attendant de savoir quel sera le sort de l'App chez nous,et qu'il s'attaquera ensuite au multijoueur sur plusieurs appareils (le multijoueur est déjà disponible sur Delta sur un seul appareil) et à un nouvel émulateur pour l'excellente Mega Drive de Sega.