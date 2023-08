Goodnotes devient un secrétaire fort en maths sur l’iPad !

un substitut du bloc-notes papier

le substitut parfait du bloc-notes papier, le compagnon idéal pour les études, le travail ou son organisation générale

une première version de la saisie semi-automatique

Ainsi, avec son tout nouveau look et sa technologie faisant appel à une IA, Goodnotes 6 se veutLes apports de cette version sont nombreux et commencent avec des. Il est ainsi possible de taper sans faute, en bénéficiant d’uneau fur et à mesure, ou encore de bénéficier depour préparer certains examens. Si on cale sur un mot, Goodnotes peut aussi proposer des suggestions, dans. À terme, l’objectif est de rendre le programme suffisamment réactif pour terminer les phrases et aider à gagner du temps en prenant des notes.De nouveaux gestes permettent de faciliter l’écriture, comme griffonner pour effacer (il suffit de sélectionner n'importe quoi simplement en dessinant un cercle autour avec son stylet). Enfin, toujours du côté des maths, Goodnotes proposeOn trouvera enfin toujours plus de modèles, plus de personnalisation avec la possibilité de changer la taille et la couleur de ses modèles., en combinant l'écriture manuscrite et le texte dactylographié sur la même page, aux côtés d'images, d'autocollants, etc. Il est de plus important de rappeler, que les utilisateurs existants de Goodnotes peuvent continuer à utiliser Goodnotes 5 indéfiniment ou passer à Goodnotes 6, avec le même niveau de sécurité.Goodnotes 6 est disponible gratuitement avec de nombreux achats intégrés dont une facture de 10,99 euros par an pour la version complète (30,49 euros en achat unique). Il nécessite iOS 15.4 et macOS 12.3 (ou versions ultérieures), sur iPhone, iPad et Mac.