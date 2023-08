Le kit spécial d'Astropad pour dessiner sur l'iPad parait très prometteur !

En quoi consiste ce kit "Rock Paper Pencil" ?

Rock Paper Pencil

pâtés

réalisme inégalé

Rock Paper Pencil

Compatibilité et prix

Après avoir précédemment lancé son film protecteur d'écran pour iPad qui offre une expérience proche du papier avec l'Apple Pencil, Astropad propose un nouveau produit qui permet de retrouver les sensations d'un stylo classique sur le papier.: pour certains traits, l'Apple Pencil glisse un peu trop vite, modifiant le trait et donnant un résultat différent de ce que l'on voudrait. De même, pour ceux qui aiment bien prendre des notes sur leur tablette, leur vitesse d'écriture se trouve modifier, donnant descaractères moins lisibles.Selon Astropad,. Contrairement à la plupart des protections disponibles, leest(et ça, franchement ça change la donne). Il se pose et s'enlève en un tour de main, sans avoir les petites bulles indésirables et sans avoir à le racheter si on veut l'enlever pour regarder Netflix., qui imite la texture du papier et réduit également les reflets indésirables. La pointe de l'Apple Pencil est en métal (mais conçu pour ne pas abimer la tablette). Ce dernier gagnerait en précision et se fixerait très simplement en le vissant directement sur l'Apple Pencil 2.. Il est d'ores et déjà disponible en pré-commande sur le site d'Astropad pour 40€ (il faudra attendre 5 semaines avant d'en profiter). Pour fêter son lancement,Depuis quelques jours,Pour les plus exigeants, les plus gros modèles d'iPad Pro bénéficient de réductions interessantes, allégeant quelque peu une facture bien salée.