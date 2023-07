DaVinci Resolve pour iPad est enfin disponible en France

DaVinci Resolve sur iPad, enfin dispo en France !

De l'espoir pour d'autres Apps ?

Blackmagic Design avait donc réussi à, soit trois mois avant la mise à disposition du portage de Final Cut sur les tablettes . Nous avions d'ailleurs pu profiter d'une version bêta afin de vous livrer notre test de DaVinci Resolve sur iPad Le programme a été déployé sur les Apple Store dans de nombreux pays, mais des changements apportés au sein de 'lApp Store en France demandant aux développeurs(ANSSI)comme le moteur de rendu OctaneX sur iPad , ou encore le jeu Resident Evil Village sur Mac . Ce dernier a été disponible en France, puis retiré et n'est toujours pas de retour.Le programme nécessite une puce A12 Bionic -l'éditeur recommandé chaudement une puce M1 ou M2- ainsi que 3,2 Go d'espace de stockage libre sur un iPad sous iPadOS 16.0 minimum. L'App peut tout à fait être utilisée gratuitement et un achat intégré unique à 99,99 euros débloque les fonctionnalités supplémentaires de la version Studio.