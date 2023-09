Comment ? Apple n’avait pas les droits d’utilisation du Smart Keyboard !

Un litige depuis 2015

le Smart Keyboard n'est pas générique

leur laisser le temps de finaliser leur accord et de déposer une stipulation auprès du tribunal

, et sa demande d'enregistrement de la marque a été, au motif qu’elle était trop générique et donc inéligible en tant que marque commercialisable.En 2021, Cupertino avait contesté la décision, avant d’être déboutée en première instance., voulant démontrer l’existence de sa marque : pour elle. C’est un terme descriptif qui a acquis une signification secondaire à la suite de plus de cinq ans d'utilisation essentiellement exclusive d'Apple.D’après, les avocats d'Apple et de l'USPTO ont en effet fait une déclaration de transaction devant un tribunal fédéral de Virginie.. En effet, il est juste indiqué que les avocats demandent un report pour. Rappelons qu’il s’agit d’un étui assez souple doté d'un clavier intégré, très pratique lors de vos déplacements pour utiliser votre iPad dans de bonnes conditions.