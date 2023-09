La Fnac reporte les commandes d'iPhone 15 Pro Max aux calendes grècques

La Fnac allonge les délais d'iPhone 15 Pro

Tu imagines, j'ai commandé mon iPhone 15 Pro Max vendredi à 14h11 à la Fnac. Hier je me demandais où ça en était et... quelle ne fut pas ma surprise !

L'iPhone 15 Pro Max victime de son succès

Avec des, il fallait être rapide et bien choisir son revendeur avant de commander !Notre lecteur a en effet, persuadé que l'appareil serait bien disponible ce vendredi 22 septembre, comme annoncé.Plusieurs possibilités : soit la Fnac n'avait aucun stock, soit la gestion des commande laisse à désirer. Dans tous les cas, les clients risquent de ne pas vouloir renouveler leur expérience avec l'enseigne française, dont ce n'est pas la première fois qu'elle repousse les délais de la sorte.Il faut dire qu'il s'agit du. Mais les clients plébiscitent aussi ce modèle pour son plus grand écran, son autonomie supérieure et ses interfaces souvent plus riches (ou plus lisibles)., le reste des acheteurs se reportant sur des iPhone moins chers, des années précédentes -un iPhone 14 Pro se trouve aujourd'hui pratiquement au prix qu'un iPhone 15 (à peine 100€ d'écart)... alors qu'il offre le ProMotion, l'écran toujours allumé ou encore un vrai zoom optique, le tout avec une puce identique.