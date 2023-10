Apple dévoilera-t-elle de nouveaux iPad aujourd'hui ?

Des leakers divisés

les nouveaux modèles d'iPad ne sortiraient probablement pas avant la fin de l'année

Un iPad 11 ?

Mais il s'agirait a priori plutôt d'un, plutôt qu'une véritable refonte. En effet,eten sont persuadés citant des sources en interne. Pour les deux publications, l'iPad Air pourrait bénéficier d'une puce M2, et l'iPad d'une A16 Bionic.Immédiatement, Mark Gurman a rétropédalé dans sa dernière, bien qu'il semblait assez positif il y a quelques semaines. Ming-Chi Kuo -quant à lui- maintient sa position et a déclaré quePourtant, leMajin Bu -qui a plutôt de bonnes infos notamment pour les derniers iPhone 15- a donné son avis hier soir, et lui-aussi. Sans changement de design, il bénéficierait d'un rafraichissement au niveau du processeur.. En effet, la tablette dispose d'un port USB-C mais pas de charge magnétique pour l'Apple Pencil 2, de sorte que les utilisateurs doivent connecter le stylet de première génération via un dongle. Ce qui n'est pas tellement cohérent...Quoiqu'il en soit, il ne reste que quelques heures avant de savoir qui des deux clans aura eu les meilleures informations ! En revanche, l'absence de sortie de tablette ferait œuvre d'exception : 2023 serait la, et ce, sur l'ensemble des 13 ans de la gamme iPad.