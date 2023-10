Une App de capture vidéo pour iPad et un téléprompteur chez Elgato

Elgato Prompter : un téléprompteur avec son propre écran de 9"

La caméra se fixe derrière le miroir

Nous avons conçu le Prompter de manière à ce qu’il soit la solution tout-en-un pour les créateurs de contenu. Pendant des années, les téléprompteurs non professionnels n’ont offert qu’une moitié de la solution en nécessitant l’utilisation d’un smartphone ou d’une tablette. Et les appareils de studio avec un affichage intégré étaient trop chers pour la majorité des créateurs. Le Prompter réunit le meilleur des deux mondes.

Une App de capture vidéo pour iPad

Il existe de nombreuses solutions sur le marché permettant d'utiliser un accessoire dans lequel l'utilisateur fixe une tablette afin d'obtenir un prompteur. Cela permet par exemple deAvec le Prompter, Elgato va encore plus loin puisque son appareil embarque son propre écran de 9 pouces et permet de fixer les webcams de la marque, mais également des caméras et appareils photo tiers . Selon Jeff Stegner, Product Manager chez Elgato :Il sera possible d'afficher un texte, une vidéo, ou encore une application de visioconférence, de streaming ou un navigateur grâce à un glisser-déposer via l'application Camera Hub.En sus du Prompter, Elgato propose l'application gratuite Capture pour iPad permettant. L'App couplée aux boitier de capture permettront par exemple d'enregistrer vos parties de jeu sur console tout en disposant de réglages pour la vidéo (qualité, nombre d'images par seconde), et en permettant de mettre en place des filtres, ou encore de choisir entre l'audio de la source ou le microphone intégré des tablettes.. Le programme nécessite 11,5 Mo d'espace de stockage libre sur un iPad disposant d'une puce M1 ou M2 et d'un port USB-C (soit les iPad Pro et iPad Air ), le tout iPadOS 17.0 minimum. L'App ne comprend aucun achat intégré.