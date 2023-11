L'app Apple Music Classical arrive (enfin) sur l'iPad

Apple Music classical sur l'iPad !

Comment profiter d'Apple Music Classical ?

La version 1.1 de l'application Apple comprend une interface conçue spécifiquement pour le plus grand écran de l'iPad, avec une barre latérale de navigation et des commandes de lecture multimédia en bas de l'écran.En effet il faudra nécessairement un abonnement Apple Music (Individuel, Etudiant, Famille ou Apple One). Même si vous pouvez la télécharger librement, vous ne pourrez pas l'utiliser.Pour le moment,. De même,Notons qu'il est impossible de télécharger les morceaux si on veut les écouter hors connexion (mais cela pourrait évoluer) et donc qu'une connexion Internet est requise.