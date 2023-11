Mon Apple Pencil USB-C est déjà abimé au bout de 2 semaines !

Ciel, mon Apple Pencil a pris un coup !

Appel à témoins !

En y regardant de plus près, il s'agit d'unde la partie coulissante (il en manque carrément un petit morceau).Je n’ai donc, qui se situe curieusement au niveau du port USB-C, comme on peut le voir sur les photos ci-après. Il est même parfaitement symétrique !Quand je n'utilise pas mon stylet, celui-ci est fixé magnétiquement sur mon iPad Pro M2 , qui est. Quand je me déplace, je mets mon iPad et son étui dans uneavec de la moumoute.Je pense être plutôt, même un peu psychopathe. Aucun de mes autres Pencils (j’en ai pourtant 5) n’a jamais reçu de rayures ou de coups, ni même mes iPad, Mac ou iPhone. Je ne vois donc pas comment cela a pu arriver....Est-ce unou une simple malchance ? Ou alors peut-on craindre(il faut dire que la cassure est vraiment au même niveau) ? Auquel cas, le composant du stylet est-il suffisamment résistant, étant donné le mécanisme coulissant du capuchon ?Bref, n’hésitez pas à dire en commentaire si vous avez constaté la même chose de votre côté ?