Jusqu'à 16% de réduction sur les iPad Pro M2 !

Une dalle mini-LED pour le 12,9 pouces

et propose un CPU doté de 8 cœurs (4 hautes performances et 4 efficients), une partie GPU comptant 16 cœurs et un Neural Engine à 16 cœurs. La puce est épaulée une mémoire rapide avec une bande passante atteignant 100 Go/s avec des modèles 128/256 et 512 Go embarquant 8 Go de RAM, là où les version 1 et 2 To disposent de 16 Go (le moteur médias est également plus performant, avec prise en charge de l'accélération matérielle de l'encodage et du décodage du format ProRes).(sur les modèles cellulaires),Pour le reste,(capteurs photo, stockage, compatibilité avec le Pencil 2 qui gagne toutefois un mode détectant la pointe du crayon et son inclinaison jusqu'à 12 millimètres au-dessus de la surface de l'écran)avec une dalle mini-LED 12,9 pouces Liquid Retina XDR ProMotion (taux de rafraîchissement adaptatif culminant à 120 Hz) proposant une luminosité constante maximum de 1 000 nits (1 600 nits en pointe). Si vous désirez passer d'un ancien modèle à cette version M2, vous pouvez consulter l'article de Laurence qui a délaissé son iPad Pro 2017 pour la dernière mouture (Wi-FI, ou Wi-Fi +Cellular).