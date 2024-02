Des capteurs et une batterie de secours pour l’Apple Pencil ?

Handheld Input Devices With Sleeves

Par exemple, un utilisateur d'un stylet peut dessiner sur l'écran. Dans les systèmes de réalité virtuelle, des gants à retour de force peuvent être utilisés pour contrôler des objets virtuels. Les téléphones cellulaires peuvent avoir des écrans tactiles avec un retour haptique en réponse à une saisie tactile .

Avec des capteurs

Et le retour de la baguette magique avec le Vision Pro !

recueillir des informations sur les mouvements du contrôleur tels que les mouvements de balayage, les mouvements d'agitation, les mouvements d'écriture, les mouvements de dessin, les mouvements de secousse, les rotations

Ce brevet -dénommé- a été publié aujourd'hui par l'USPTO. Et par, il faut entendre une. Actuellement, il en existe en plastique coloré (comme la photo ci dessus) pour assurer un meilleur grip, mais cet accessoire n'offre pas de caractéristiques techniques particulières.Dans ses laboratoires, Apple étudie des variantes élaborées de ce manchon, quiou seraient. D'après les descriptions, les capteurs de pression permettraient au stylet de retranscrire les forces exercées depuis le manche vers la pointe. Ils pourraient même embarquer uneau cas où !A priori, les mouvements exercés avec le stylet dans la main pourraient être suivis par le casque. On rejoint là un, dans lequel Apple détaillait comment fabriquer un Apple Pencil qui pourrait avoir des embouts virtuels, vus uniquement par le porteur.En revanche,, comme une sorte de marqueur, et ce, afin d’intégrer toutes les technologies indispensables au casque. Il pourrait ainsiApple propose deux possibilités. Par exemple, si le stylet est utilisé avec une app de peinture virtuelle depuis le casque, l'utilisateur se voit en train de peindre, le casque peut alors afficher. Autre exemple, si le stylet est utilisé pour sculpter une statue,