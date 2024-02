Astropad transforme votre iPad en gigantesque trackpad !

La genèse

Comment utiliser Astropad Slate

Annoncée en octobre dernier, l'application dénommée Slate aurait été créée après qu'Apple a annoncé la fonctionnalité Survol de l'Apple Pencil , une fonction idéale pour dessiner avec l'iPad Pro M2 . Astropad aurait en effet décidé de, comme les Intuos et One de Wacom.Pour l’utiliser, il faudra donc avoir un Mac, un iPad et un Apple Pencil et télécharger les apps pour macOS et iPadOS. Le Mac et l'iPad peuvent être connectés via Wi-Fi, un réseau peer-to-peer ou un câble USB approprié. Il faudra tourner au minimumPour transformer son iPad en trackpad géant, Slate utilise le positionnement relatif, c'est-à-dire queLa prise en charge des gestes existe également, ce qui vous permet de pincer, de zoomer et de faire défiler, tout comme un trackpad.Mais d’autres fonctions sont plus intéressantes, comme transformer son écriture manuscrite effectuée sur l'iPad en texte dactylographié sur le Mac.soit directement si vous avez un iPad Pro M2 , soit via un simulateur pour les iPad les plus anciens. Vous pouvez en plus utiliser des gestes pour des actions telles que le défilement et le zoom.Vous pouvez également utiliser l'iPad comme une tablette avec tous les programmes de dessin, retouche photos et autres travaux créatifs.et ce, afin que vous puissiez vous concentrer sur votre travail sur le Mac.