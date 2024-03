Luminar débarque sur l'iPad (et le Vision Pro) !

Tous les outils de retouche sur l’iPad !

une interface simplifiée et interactive pour améliorer ses photos à tout moment et en tout lieu

Et aussi sur le Vision Pro

Luminar pour iPad Skylum Télécharger

L'un des points forts de l'éditeur est quatre outils alimentés par l'IA :(pour ajuster jusqu’à une douzaine de commandes à l’aide d’un simple curseur),(remplace un ciel ordinaire par un ciel moins ordinaire),(pour révéler les détails et la clarté en augmentant le contraste de ses photos) et enfin. (Pour contrôler l’exposition et les sources de lumière).Avec ceux-ci, vous pouvez effectuer un certain nombre de tâches telles que le remplacement du ciel, le déverrouillage des détails et mieux définir les différents éclairages d'une photo en un seul clic.Profitant de l’écran tactile grand format de l’iPad,, pourParmi les autres outils, on pourra utiliser son Apple Pencil, de nombreux filtres, une fonction Monochrome pour transformer une photo couler en noir et blanc, un outil gomme pour éliminer les imperfections d’une photo, la prise en charge des fichiers RAW, etc. On retrouvera bien évidemment la fonction deque l’on connait déjà sur Mac, et qui, il faut bien l’avouer, fonctionne généralement très bien.Enfin, du côté du Vision Pro,. La fenêtre de l’app ainsi que tous les curseurs étant réellement dans son salon.Par contre, contrairement aux autres logiciels de Skylum, il faudra obligatoirement un abonnement pour utiliser Luminar pour iPad, après une période d’essai de 7 jours.