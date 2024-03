L'iPad Air 6 déjà expédié aux USA ? Un lancement imminent !

L'iPad Air 6 déjà en stock

L'information provient encore du compte Weibo. Ce dernier affirme que les fabricants en Chine expédient maintenant l'iPad Air de 2024 (en deux tailles) vers plusieurs sites à l'étranger.Ces dernières semaines, on parle beaucoup de la taille de. A priori, Apple travaillerait sur deux nouvelles versions portant les noms de code J507 et J537., avec une dalle de 12,9 pouces (soit 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm).L'iPad Air 6 devrait bénéficier d’une, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Côté design, il n’y aurait pas de grandes nouveautés hormis, ce qui semble être corroborés par ces fichiers CAD publié récemment par le siteLes rendus montrent une apparence globale très similaire à l'iPad Air de quatrième et de cinquième génération, ils sont toutefois plus grand en raison de l’augmentation de la taille de l’écran. La différence la plus importante estDepuis plusieurs semaines (mois ?), rumeurs et analystes annoncent le lancement de nouveaux iPad Air et iPad Pro OLED pour ce printemps.. Mais il s’agirait d’une date officialisant les prochaines tablettes : Apple annoncerait en effet les dates de précommande et de commercialisation.De son côté,Cependant, le point de vente semble avoir interprété cela comme une date de lancement basée sur le moment où plusieurs listes Amazon pour les étuis de protection tiers pour les nouveaux iPads sont mises en ligne, plutôt que des informations spécifiques provenant d'une source fiable.Dans sa dernière newsletter,. Ces changements sont attendus vers la fin du mois de mars ou en avril, avec une éventuelle révision d'iPadOS 17.4 pour assurer la compatibilité.