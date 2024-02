Serait-ce le signe de sorties imminentes pour Apple ?

Un document interne pour les conseillers du support Apple mis à jour

• iPad Pro 11 pouces (actuel) : 247,6 mm x 178,5 mm x 5,9 mm

• iPad Pro 11 pouces (nouveau) : 249,7 mm x 177,5 mm x 5,1 mm

• iPad Pro 12,9 pouces (actuel) : 280,6 mm x 214,9 mm x 6,4 mm

• iPad Pro 12,9 pouces (nouveau) : 281,5 mm x 215,5 mm x 5,0 mm

• iPad Air de 12,9 pouces (nouveau) :

. Il précise la façon dont il faut répondre aux questions potentielles d'un client sur des produits et services non annoncés () ou non commercialisés. Malheureusement, les sources des sites US n’ont pas encore pu indiquer quels étaient les changements apportés.. Il n'en fallait pas moins à certains pour partir en conjonctures et supposer que les deux choses soient liées. En effet, après un an de jachère, Apple devrait mettre à jour la totalité de sa gamme iPad cette année. Elle pourrait d'ailleurs proposer une petite keynote de printemps pour présenter certaines de ses tablettes, à commencer par l'iPad Air et l'iPad Pro !Ces dernières semaines, on parle en effet beaucoup de la taille de. A priori, Apple travaillerait sur deux nouvelles versions portant les noms de code J507 et J537., avec une dalle de 12,9 pouces (soit 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm).L'iPad Air 6 devrait bénéficier d’une, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Côté design, il n’y aurait pas de grandes nouveautés hormis, ce qui semble être corroborés par ces fichiers CAD publié récemment par le siteLes rendus montrent une apparence globale très similaire à l'iPad Air de quatrième et de cinquième génération, ils sont toutefois plus grand en raison de l’augmentation de la taille de l’écran. La différence la plus importante est. Outre la, il devrait être, ce qui lui conférerait une luminosité accrue, un rapport de contraste plus élevé, une plus grande précision des couleurs et enfin une baisse de la consommation par rapport aux modèles LCD.En effet, l'écran OLED -qui possède moins de couches que l'écran LCD- sera donc naturellement moins épais.Le taux de rafraichissement qui est actuellement compris entre 24 et 120 Hz, pourrait, ce qui permettrait d’améliorer la durée de vie de la batterie (). Apple utilise déjà des écrans OLED pour ses derniers iPhone et Apple Watch. A ces qualités s’ajoute cependant un bémol, les prochains iPad Pro devraient être plus chers pour compenser le coût de l’OLED.Parmi les autres rumeurs, on note aussi une charge sans fil MagSafe et un Magic Keyboard redessiné avec. Comme pour l'iPad Air, on devrait aussi trouver des modifications au niveau du bloc photo.Enfin,, simultanément et non successivement comme l’an dernier. Les modèles ne devraient pas bénéficier de changement majeur, mais prendraient probablement en charge le Wi-Fi 6E.