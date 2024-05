Une mystérieuse mise à jour du firmware de l'Apple Pencil USB-C !

Une mystérieuse mise à jour du firmware

Survol de l'Apple Pencil

Toucher deux fois

. Celui-ci passe de la version 10M5164 à la 10M6060 (dans Réglages > Apple Pencil, le nouveau numéro du firmware sera le 37377.37377.16.0).Pour la récupérer, c'est très simple : il suffit de. Comme pour beaucoup de ses, Apple ne fournit pas de notes de version pour son stylet, si ce n'est qu'il corrige les bogues et inclut diverses améliorations.Rappelons que depuis le 1er novembre 2023,, qui vient compléter la gamme existante, aux côtés de l’Apple Pencil 1 et 2, sortis respectivement en 2015 et 2018 !Conçu avec une finition mate, mais toujours de couleur blanche et un côté plat- il se fixe magnétiquement sur le côté de l'iPad.En revanche,Il est vrai qu'on aurait préféré une vraie génération 3 et non une adaptation USB-C, surtout que ce typer d'accessoires n'est pas encore visé par les normes communautaires et qu'Apple n'était plus à ça près.L'Apple Pencil 3 possède lemais il lui manque quelques fonctions comme lepour changer les outils, la sensibilité à la pression.