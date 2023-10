Comment choisir son Apple Pencil ?

Quels points communs aux 3 Apple Pencil ?

précision parfaite en pixels

L’Apple Pencil 1, le crayon d’entrée de gamme

L’Apple Pencil 2, l’arme des iPad Pro

L’Apple Pencil 3, un onéreux compromis

Survol de l'Apple Pencil

Toucher deux fois

Quel Apple Pencil choisir ?

Dans le tableau comparatif ci-dessous, on notera que les trois modèles présentent(uneavance Apple, que l'on voit mal écrire le contraire),. Mais les trois présentent des conceptions, des méthodes de jumelage et de charge, des capacités de sensibilité à la pression différentes.(avec cette charge toujours disgracieuse et dangereuse en mode excroissance). Sorti en 2015, il est compatible avec les tablettes les plus anciennes mais aussi l’iPad mini 5 et les derniers iPad à partir de la 6e génération.Il est censé êtreEn revanche, il ne possède aucune des deux fonctions les plus récentes : Touchez deux fois (super pratique pour dessiner) et le Survol de l’Apple Pencil (mais de toutes les manières cette fonction n’est disponible qu’avec les iPad Pro M2 ).Âgé de cinq ans, il estet d’autres modèles d’iPad les plus récents. Il dispose d’une. Il est le plus pratique pour travailler ou dessiner puisqu’il suffit de le poser sur le dessus de la tablette pour le charger ou éviter qu’il ne roule. Il estOn notera également une petite exclusivité, puisqu'il est le seul à avoir. Si cette dernière peut paraitre superflue, elle ne manque cependant pas d'intérêt lorsque l"on travaille à plusieurs afin que chacun puisse retrouver ses affaires. En revanche, cela sera plus dur pour revendre son stylet...Conçu avec une finition mate et un côté plat mais toujours de couleur blanche, il se fixe magnétiquement sur le côté de l'iPad. En revanche,Il est vrai qu'on aurait préféré une vraie génération 3 et non une adaptation USB-C, surtout que ce typer d'accessoires n'est pas encore visé par les normes communautaires et qu'Apple n'était plus à ça près.Quoiqu'il en soit, l'Apple Pencil 3 possède lemais il lui manque quelques fonctions comme lepour changer les outils, la sensibilité à la pression.. Désormais, certains ne sont compatibles qu'avec un seul type d'Apple Pencil, d’autres en acceptent deux.Si vous êtes dans le premier cas, les réflexions vont être un peu restreintes :. En revanche vous pourrez toujours allez regarder du côté des crayons tierces compatibles si le prix de l'Apple Pencil vous rebute.Si vous êtes dans la deuxième catégorie (vous avez par exemple un iPad Pro à partir de la génération 3 ou un des derniers iPad Air ),. En effet, si vous ne dessinez pas beaucoup et que l’ iPad est finalement votre machine principale pour de la bureautique ou du visionnage de streaming,les 50 euros de différences entre l’Apple Pencil 2 et l’Apple Pencil 3.