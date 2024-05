Pas d’iPad mini 7 et d'iPad 11 avant fin 2024 (au plus tôt !)

Pas d'iPad mini 7 et d'iPad 11 avant fin 2024

En effet,! Il est donc grand temps pour la firme de proposer un successeur à la plus petite de ses tablettes.Malheureusement d'après Mark Gurman,, au moins. Il n'y a donc pas trop d'espoir à avoir du côté de la WWDC.). D'autres sources ont affirmé que de nouvelles mises à niveau de l'appareil photo pourraient être incluses, ainsi qu'une solution potentielle pour le comportement d'affichage "jelly scrolling" sur le dernier modèle.Enfin,. Pour rappel, l'iPad 10 -qui est sorti en octobre 2022- a toutefois bénéficié d'une baisse de prix avec la présentation du 7 mai dernier.. Ainsi l'iPad 9 qui était encore présent sur le site web de la Pomme vient de disparaitre des rayonnages.En revanche,D'ici la rentrée, cette tablette devrait logiquement bénéficier des promos d'usage auprès des revendeurs : elle pourrait bien passer sous les 400 euros (allez 380 euros). Par rapport aux fonctions proposées et à sa taille d'écran, elle deviendrait réellement intéressante pour remplir son rôle de cahier numérique.La tout petite tablette passe de 659 euros à 609 euros en 64 Go, le reste de la gamme suit la même baisse de prix. Cela reste encore fort cher mais pourrait bien évoluer dans les prochains mois !