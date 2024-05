Le kit "Rock Paper Pencil" d'Astropad est compatible avec les iPad Pro M4 et iPad Air M2

Compatibilité avec l'ipad Pro M4 et l'iPad Air M2

Rock Paper Pencil

pâtés

procurer un réalisme inégalé grâce au combo pointe personnalisée et film

Où trouver le kit ?



Rock Paper Pencil peut être acheté sur le site Web d'Astropad pour 40 dollars. Il existe plusieurs modèles, pour assurer la compatibilité avec les iPad Pro M2 et M4, l'iPad Air M1 et M2, l'iPad ou encore l'iPad mini (il faudra vérifier toutefois la taille des écrans compatibles). La version 13 pouces peut se poser sur l'iPad Pro 13 pouces et l'iPad Air, tandis qu'il existe des versions distinctes pour l'iPad Air 11 pouces et l'iPad Pro 11 pouces.



Rock Paper Pencil est un duo de protection d'écran et d'astuces Apple Pencil conçus pour imiter la sensation d'écrire sur papier avec un stylo. Bref, offrir une meilleure expérience d'écriture -comme sur du papier mais sur l' iPad Pour rappel,: protéger l'écran de sa tablette mais également offrir un ressenti proche du bon vieux papier. Astropad peaufine son produit afin de retrouver les sensations d'un stylo classique sur le papier.Les fans du dessin sur l'iPad le savent bien : pour certains traits,, modifiant le trait et donnant un résultat différent de ce que l'on voudrait. De même, pour ceux qui aiment bien prendre des notes sur leur tablette, leur vitesse d'écriture se trouve modifiée, donnant descaractères moins lisibles. Le film devrait permettre de retrouver cette accroche si caractéristique du papier classique.Selon Astropad, leest censé. Contrairement à la plupart des protections disponibles,. Il bénéficie d'une technologie magnétique, qui permet de le poser et de l'installer encore plus rapidement que la précédente. Aussi il en présente pas les petites bulles indésirables et on n'a pas besoin de la racheter, si on veut l'enlever pour regarder un film, par exemple., qui imite la texture du papier et réduit également les reflets indésirables. Je précise que le kit comprend une pointe d'Apple Pencil en métal, mais cette dernière est conçue pour ne pas abimer la tablette. Cette pointe permet de gagner en précision et se fixe très simplement en le vissant directement sur le stylet d'Apple (Apple Pencil 2 ou Apple Pencil Pro).