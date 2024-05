Goodnotes prend en charge l'Apple Pencil Pro (pression et rotation)

Une prise en charge complète de l'Apple Pencil Pro

encre dynamique

On obtient ainsi une sensation plus naturelle et plus proche d'un stylo classique ou d'une plume biseauté pour ceux qui aiment. Personnellement, je trouve le résultat très sympathique, avec un bien meilleur rendu que sur Notes. L'application propose un plus large choix d'options, avec une présentation sous forme de livret, de type Moleskine.

Disponibilité

Pour autant, l' application de prise de notes Goodnotes 6 vient, notamment le geste de pression avec le retour haptique, et le geste de rotation.Le petit menu -qui apparait quand on presse la pointe du stylet- est un ensemble d'outils. Il permet aux utilisateursOn peut toujours y accédé via la barre d'outils, mais le nouveau geste est beaucoup plus rapide et permet de basculer sans interrompre son workflow.Au lieu de proposer juste la sensibilité à la pression, le stylet permet de faire des pleins et des déliés, des lignes plus minces ou plus épaisses en fonction de l'orientation de l'Apple Pencil.