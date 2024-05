L'Apple Pencil Pro projette son ombre sur l'iPad Pro M4

Un menu sous pression et une ombre portée !

Bonus : la forme du crayon apparait en ombre !

Les autres fonctions de l'Apple Pencil Pro

. A commencer par leen vo ), qui avait été dévoilé dans le code de la bêta d'iPadOS 17.5. Il est obtenu par, telles que l'ajout de formes, de signatures, d'autocollants ou d'un champ de texte.Pour le moment, seule l'application Notes (et dans une moindre mesure l'app concurrente Goodnotes ) intègre véritablement cette option.. Il est d'ailleurs possible de modifier dans l'application Réglages, les paramètres de ce geste.Mais Apple a glissé un petit bonus très sympa :! Dans la capture ci-dessous, je vous ai mis(les mines sont différentes). Mais cela fonctionne aussi avec la gomme. En dehors du petit effet graphique, il n'y pas vraiment d'utilité à cette ombre, maisL'Apple Pencil Pro dispose d'unqui se déclenche là encore avec les gestes de. Cela permet de ressentir une petite impulsion qui confirme l’action effectuée.Il est également doté de la, à savoir la possibilité de changer l'orientation du trait grâce à un gyroscope intégré. Ce dernier permet d'utiliser de manière plus précise les pointes et les pinceaux.Cela devrait permettre aux utilisateurs de trouver facilement leur Apple Pencil perdu, de la même manière que les AirPods. Apparemment, il n'y a pas de puce UWB et le réseau affiche seulement la dernière position connue. Il faudra d'ailleurs passer votre iPad en position portrait pour le localiser.... Comme tous les autres Apple Pencil, il bénéficie également du même degré de précision, d'une faible latence et d'une sensibilité à l'inclinaison.