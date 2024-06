Une simple coquille pour le GPU de l'iPad Air M2 ? (d'après Apple)

Petit rappel

Site web d'Apple aujourd'hui

Site web d'Apple ce weekend

une simple coquille ?

Déclaration complète d'un porte-parole d'Apple : Nous mettons à jour Apple.com pour corriger le nombre de cœurs pour l'iPad Air M2. Toutes les allégations de performance pour l'iPad Air M2 sont exactes et basées sur un GPU à 9 cœurs .

Lors de sa présentation et sur les pages dédiées,. Cette dernière mention se retrouvait sur le site français mais également dans le communiqué de presse officiel de la firme.Pourtant,, commençant par les Etats-Unis et s'attaquant aux autres.Didier s'interrogeait sur les conséquences de ce possible mensonge d'Apple : la puce a-t-elle été bridée ou les perfs avancées sont-elles erronées ? Il est vrai que les utilisateurs ne verront sans doute pas la différence entre un GPU à 9 cœurs un GPU à 10 cœurs au quotidien.Un porte-parole d'Apple a en effet confirmé la correction à 9to5Mac, tout en précisant que toutes les données concernant la performance restaient exactes et étaient basées sur un GPU à 9 cœurs.Il reste à savoir comment cette erreur matérielle a pu être commise (et qui l'a faite).