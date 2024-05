Test des iPad Air M2 : un air de Pro ?

Caractéristiques techniques et nouveautés

Premières impressions

Cette caméra est fondamentalement la même que celle du dernier iPad Air, mais maintenant qu’elle est au centre au format paysage, elle est bien meilleure pour les appels vidéo lorsque vous l’utilisez avec un clavier. J’envisagerais maintenant de prendre des appels professionnels avec l’iPad, ce qui n’était pas le cas auparavant.



Lors de mes tests, j'ai vraiment remarqué un seul changement par rapport à l'ancien Air : Apple a déplacé la caméra frontale au centre en mode paysage, ce qui signifie que je peux l'utiliser pour les appels vidéo sans avoir l'air d'être toujours en train de regarder vers le haut et loin de l'écran. Il s’agit d’un grand changement qu’Apple aurait dû faire depuis longtemps. Si vous souhaitez acheter un Air, je recommanderais celui-ci par rapport à la génération précédente juste pour disposer de la caméra au bon endroit.

iPad Air M2 : c'est évidemment l'iPad à choisir

Le nouvel Apple iPad Air est génial, mais ce n’est pas celui qu’il vous faut.

L'iPad Air constitue également une nette amélioration par rapport à l’iPad de base, attirant quelqu’un comme moi qui apprécie son excellent écran, sa puce supérieure, ses capacités multitâches améliorées et sa meilleure expérience en matière d’accessoires .

Si vous cherchez simplement un moyen d'envoyer des e-mails, de naviguer sur le Web, de jouer à des jeux et peut-être de créer un ou deux iMovie, rien de tout cela ne changera vraiment la façon dont vous utilisez votre iPad. Un iPad est un iPad, et jusqu'à ce qu'Apple corrige un tas de choses ou ouvre le système d'exploitation - et je ne retiendrais pas mon souffle pour l'un ou l'autre - vous n'en tirerez tout simplement pas assez de cette puissance supplémentaire pour en faire une mise à niveau incontournable. Vous pouvez faire beaucoup de choses sur un iPad, ce qui est génial ! Mais la liste est à peu près la même, quelle que soit la tablette que vous tenez. L’iPad Pro est le meilleur iPad, cela ne fait aucun doute, mais c’est aussi un iPad très cher. Et c'est toujours un iPad.

J'ai utilisé l'iPad Air 13 pouces ces derniers jours, ainsi que le Magic Keyboard d'Apple et le Pencil Pro. Je l'ai comparé au nouvel iPad Pro 13 pouces. Alors que l'iPad Pro dispose d'un écran OLED plus agréable et d'un processeur encore plus rapide, l'Air est plus que suffisant pour la plupart. En fait, je le recommanderais au Pro juste pour sa différence de prix

Les nouveaux iPad Airs constituent un excellent pont entre l’iPad de base et les iPad Pro M4 techniquement impressionnants mais beaucoup plus chers. Les deux Air sont (relativement parlant) suffisamment bon marché pour être justifiables pour les personnes qui achètent des iPad principalement pour regarder ou lire des choses, mais également suffisamment puissants pour exécuter la poignée d'applications professionnelles haut de gamme proposées par Apple, Adobe et une poignée d'autres. disponible pour iPadOS.



En tant qu'utilisateur de Mac depuis de nombreuses années, mon plus gros problème avec l'iPad Air en remplacement d'un ordinateur portable reste l'iPadOS, qui semble toujours plus restrictif et moins flexible que ce dont j'ai besoin. N'achetez pas cet iPad ou n'importe quel iPad à moins que vous sachiez déjà que vous pouvez vivre avec les limitations actuelles d'iPadOS.



En supposant que vous l'ayez fait, les nouveaux Airs couvrent de nombreuses utilisations possibles, de l'écran de streaming haut de gamme à la tablette à dessin professionnelle en passant par le remplacement d'un ordinateur portable. Cette polyvalence implique que l'iPad Air M2 est définitivement le modèle à considérer si vous achetez un iPad, même si vous finissez par opter pour un modèle de base ou un Pro.

Avec l'iPad Air M2, Apple propose une douce évolutionqu'Apple annonce jusqu'à 50% plus performant que la génération précédente, ainsi que des haut-parleurs améliorés,lorsque l'iPad est tenu en mode paysage, du Wi-Fi 6E, 128 Go de stockage de base et jusqu'à 1To, ainsi que la prise en charge de l'Apple Pencil Pro.Autre nouveauté d'importance,, permettant pour la première fois de s'offrir la plus grande taille d'écran sans avoir à passer à la version Pro. Notons que la dalle du modèle 13 pouces est également 20% plus lumineuse que celle du 11 pouces, affichant 600 nits au lieu de 500.Ce nouvel iPad Air étant essentiellement une mise à jour de la version précédente en troquant la puce M1 contre une M2,. Premier point souligné par de nombreux journalistes, si vous désirez simplement disposer d'un iPad avec le plus grand écran possible,par rapport à son équivalent dans la gamme Pro.Le nouvel emplacement de la caméra frontale est également, justifiant pour certain son achat si vous faites très souvent des visioconférences sur votre tablette. Selon Nathan Ingraham d' Engadget et David Pierce de The Verge S'il sont d'accord sur ce point,, Nathan Ingraham titrant, là où David Pierce signe un article intituléSi le premier estime que, le second pense qu'à ce petit jeuQuant à Scott Stein de Cnet Si les premiers retours. Pour Andrew Cunningham d' ArsTechnica , l'iPad Air M2 est largement assez puissant et accueille les accessoires nécessaires pour la plupart des utilisateurs, même pour ceux ayant un usage poussé.De notre côté,et sur son intérêt au sein de la gamme.