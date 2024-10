L'iPad se vend comme des petits pains, mais la concurrence veille !

Des iPad en forme

poids lourds

le retour des leaders du marché à des calendriers de sortie de modèles normaux signale des perspectives optimistes pour 2024 et est une indication du regain de confiance des consommateurs. Outre Apple et Samsung, les OEM chinois tels que Huawei et Xiaomi ont également contribué à la dynamique de croissance en proposant une gamme de plus en plus diversifiée de modèles sur le marché des tablettes, stimulant davantage la demande

UN IPAD QUI REPART DE PLUS BELLE

Le marché mondial des tablettes aurait progressé au deuxième trimestre 2024, et ce, grâce au retour des. Juste derrière, on trouve Samsung qui progresse à peine plus, soit un joli 16% pour une part de marché de 20%.Globalement, les expéditions mondiales de tablettes auraient augmenté de 15 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2024, malgré une période historiquement lente, selon le dernierde Counterpoint Research. Pour ce deuxième trimestre 2024, Apple et Samsung ont tous deux sorti de nouvelles versions, contre aucune l'année précédente, permettant d’expliquer les performances de chacun.Si les deux géants afficheraient un belle progression entre le deuxième trimestre 2023 et le deuxième trimestre 2024, les parts de marché de chacun demeureraient inchangées. En revanche, les autres constructeurs afficheraient une forme insolente. Ainsi,-alors qu’il opère principalement sur le marché chinois- alors que, soit la plus forte croissance annuelle parmi les OEM (Original Equipment Manufacturer) mondiaux de tablettes.Selon Kevin Lee,. Lors de ces derniers résultats financiers dévoilés le 1er août dernier, indiquait un iPad qui se reprenait enfin et affichait une belle reprise de 23,67%, avec 7,162 milliards de dollars. En effet, après plus de 500 jours sans aucune nouveauté,. Ce lancement a apparemment permis de reprendre un peu de vigueur après plusieurs trimestres de marasme.Depuis plusieurs trimestres, les utilisateurs boudaient une gamme vieillissante et désormais bien trop chère. Ils attendaient donc un peu de nouveautés, soit pour craquer pour un nouveau modèle (à garder plusieurs années) ou pour une ancienne génération à des prix plus réalistes, comme l’iPad 10.