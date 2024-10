Test iPad Mini 7 : une mise à jour sympathique, mais est-ce suffisant ?

Photo : Mashable

Performances globales : des avis partagés

The Verge

Engadget

Assassin’s Creed Mirage

Mashable

Photo : Engadget

Écran et design : une évolution mineure

The Verge

jelly scrolling

CNET

British GQ

Mashable

Photo : Tom's Guide

Apple Pencil Pro : un atout pour les créatifs

Tom’s Guide

Mashable

Engadget

CNET

Photo : CNET

Autonomie et stockage : un bon compromis

Tom’s Guide

Engadget

plus que nécessaire

The Verge

Photo : Trusted Reviews

Alors, on achète ?

note que l’iPad Mini 7 est 30% plus rapide que son prédécesseur, mais souligne un manque d’innovation véritable. David Pierce estime que malgré cette amélioration, l’appareil reste sous-puissant par rapport à des modèles plus haut de gamme comme l’iPad Air ou Pro., un produit conçu davantage pour optimiser la chaîne de production qu’enthousiasmer les utilisateurs.De son côté,partage un avis plus positif concernant les performances. Nathan Ingraham indique que l’A17 Pro se révèle capable pour les tâches quotidiennes, avec une ouverture plus rapide des applications et une meilleure fluidité générale. Il met quand même en garde contre les performances graphiques limitées dans les jeux exigeants sur iPadOS, comme, où des chutes de framerate se font sentir.souligne également que bien que l’A17 Pro améliore nettement la réactivité générale, cette tablette ne rivalise pas avec des modèles équipés de puces M1 ou M2, qui offrent de meilleures performances pour les applications professionnelles ou le multitâche avancé. Stan Schroeder, de Mashable, regrette que l’iPad Mini 7 n’ait pas intégré la puce A18 Pro,Les critiques sont unanimes sur la qualité de l’écran de 8,3 pouces Liquid Retina, qui reste identique à celui de l’iPad Mini 6. Tom’s Guide salue l’amélioration de la gestion des couleurs, mais, déjà disponible sur les modèles Pro . L’écran reste donc limité à 60 Hz, une déception pour les utilisateurs habitués à une expérience plus fluide sur d’autres appareils. C’est d’ailleurs la seule raison qui fait qu’à titre personnel, je ne l’achèterai pas.souligne que malgré la correction du problème deprésent sur le modèle précédent, Apple n’a pas introduit d’autres changements significatifs sur le plan de l’affichage. Cela pourrait rebuter ceux qui espéraient une refonte plus marquée. Scott Stein deajoute qu’aucun ajustement n’a été fait sur la caméra frontale,, rendant les appels vidéo en mode paysage moins naturels.D’un point de vue design, les avis sont mitigés. Robert Leedham desalue la finesse et la légèreté de la tablette, la rendant idéale pour les utilisateurs en déplacement. Cependant, il regrette l’absence de nouvelles options de couleurs audacieuses. Stan Schroeder denote également que, ce qui pourrait laisser les utilisateurs de la version 2021 indifférents.L’un des ajouts les plus notables de cette version est la compatibilité avec l’Apple Pencil Pro.souligne que cette compatibilité rend l’iPad Mini 7 plus attractif pour les créatifs, offrant des fonctionnalités avancées comme la sensibilité à la pression, les retours haptiques et la détection de l’inclinaison. Cela permet aux utilisateurs de dessiner, d’esquisser ou de prendre des notes de manière plus naturelle et précise.Cela étant dit,rappelle que le support pour le Pencil 2, pourtant présent sur le modèle précédent, a été supprimé. Ce choix a laissé certains utilisateurs perplexes, surtout ceux qui possèdent déjà l’ancien modèle. Pour, faisant de l’iPad Mini 7 un excellent carnet de croquis numérique. Scott Stein deajoute que malgré la petite taille de l’écran, la prise en charge du Pencil Pro pourrait séduire les artistes souhaitant un outil portable et puissant.L’autonomie, bien qu’annoncée à 10 heures, reste satisfaisante selon la majorité des tests.rapporte que la batterie tient environ 8,5 heures en utilisation mixte, incluant la navigation web, le streaming vidéo et le jeu occasionnel. C’est légèrement inférieur à la promesse d’Apple,Du côté du stockage, l’augmentation de la capacité de base à 128 Go est bien sûr saluée unanimement. Nathan Ingraham d’estime que ce changement était, en particulier pour les utilisateurs qui aiment installer plusieurs applications ou jeux gourmands.regrette toutefois que, notamment au niveau de la RAM ou de l’optimisation des performances.L’i Pad Mini 7 est un produit qui divise un peu : si certains louent son format compact et la compatibilité avec l’Apple Pencil Pro,. Cette tablette reste un excellent choix pour ceux qui recherchent une solution portable et performante pour des tâches simples, mais pourrait décevoir ceux qui attendent une révolution dans la gamme iPad. Le véritable test pour l’iPad Mini 7 viendra probablement avec le déploiement d’ Apple Intelligence , qui pourrait enfin justifier cet investissement. Mais ça n’arrivera pas chez nous tout de suite, vous le savez.On attend de l’avoir entre les mains pour v, bien sûr ! D'ici là vous pouvez bien sûr relire notre test de l'iPad Mini 6