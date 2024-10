Apple baisse les prix de l’iPad 10 et l’iPad mini 6 !

iPad mini 6

Le modèle à 64 Go (notons que ce tout petit stockage disparait enfin cette année avec le mini 7) passe de 549 euros à 459 euros (soit 90 euros de moins). La version à 256 Go descend de 679 à 569 euros !Avec son écran -certes Liquid Retina- qui ne fait que 8,3 pouces,même s'il intègre la technologie True Tone, une large gamme de couleurs (P3) et une réflectance ultra-faible.. Personnellement, je le vois davantage comme un calepin tech que l'on glisserait dans son sac pour y noter des idées, consulter rapidement ses mails ou son emploi du temps.En revanche,, on peut trouver un certain intérêt surtout avec un Apple Pencil, qui permettra de griffonner rapidement et de se passer de l'écran tactile, voire de crayonner quelques esquisses sur le coin d'une table.Sorti il y a deux ans à 589 euros (beaucoup trop cher), il était passé à 439 euros. Désormais son prix officiel démarre à partir de 409 euros. On le trouve d'ailleurs sous les 400 euros sur Amazon et si on attend encore quelques, on pourrait même le voir baisser encore plus !Néanmoins, il seraque d'autres tablettes d'Apple, car sa dalle de 10,2 pouces n'estet ne possède-assez inexplicable sur ce segment.